Tekirdağ'da 41 zabıta karantinaya alındı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğünde Covid-19 testi pozitif çıkan bir personelin tedavi altına alındığını belirtti.

Testi pozitif çıkan kişiyle temaslı 41 zabıta personelinin de tedbirli amaçlı 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacağını duyuruldu.

Belediye Başkanı Yüksel, "Çalışma arkadaşlarımızda şimdilik bir sorun yok ama yarın neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya özen göstersinler" dedi.