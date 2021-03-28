Tekirdağ'da 3 okulda Atatürk heykel ve büstlerine saldırı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'nda Atatürk heykeline saldırı düzenlendi.

Heykelin üzerine sprey boyayla "Atatürkçülük putperestliktir" yazıldı. Heykelin çevresine yapıştırılan kağıtlarda ise el yazısıyla yazılmış "İslamı öğretmeyen okullar Atatürk'ü ilahlaştıran din merkezleri gibi çalışıyor. Ahmaklar bu gerçeği 98 yıldır seyrettiler. 99. yıl olmayacak" gibi ifadeler yer aldı.

Okulun yıkım kararı alındığı için geçen hafta boşaltıldığı bu yüzden heykele saldırı sırasında okulda herhangi bir personelin bulunmadığı ve taşeron firmanın dün okulun eşyalarını taşıdığı öğrenildi.

Durumu fark eden yurttaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Belediye ekipleri de Atatürk heykeli ve okul duvarındaki yazıları sildi.

İki okulda daha saldırı

Öte yandan soL'un edindiği bilgiye göre Marmara Ereğlisi'nde bugün sokağa çıkma yasağı sırasında iki okulda daha Atatürk büstlerine saldırılar oldu.

Saldırıların sokağa çıkma yasağında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesi'ndeki Atatürk büstlerine de saldırılar olurken, bölgede yaşayanlar saldırıların dün olmadığından emin olduklarını belirttiler. Bugün sokağa çıkma yasağı sırasında olduğu anlaşılan saldırıların ardından jandarma ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. İki okulun da kamera sistemleri olduğu öğrenildi.