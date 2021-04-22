Tekel bayilerini böyle kapatıyorlar: 'Günaha ortak olmam' diyorlar, mallara el koyuyorlar

Uzun süredir yeni tekel bayisi açılmasını özellikle taşra kentlerinde çeşitli bahanelerle engelleyen AKP iktidarı, mevcut tekel bayilerini ise bulduğu her fırsatta kapatmaya çalışıyor.
Alkol satış saatlerine yönelik sınırlama ve 320 bin lirayı bulan cezalarla birçok bayiyi iflasa sürükleyen iktidar, belediyeler eliyle “dini hassasiyetler” diyerek tüm kriterleri karşılayan esnafın tekel bayisi açmasını da engelliyor.
Bu adımların dışında tekel bayileri devir, tür değişikliği, adres değişikliği yaptıklarında da yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalıyor.
Belediye 'günaha ortak olmam' diyor, emniyet asayişi bahane ediyor
Konuya ilişkin soL’a açıklamada bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Şahıs dükkanını şirkete çevirecek, buna tür değişikliği deniyor ya da şahıs dükkanı eşinin üzerine devredecek, bu yapıldığı sırada hemen emniyet ve tarım müdürlüğü yetkilileri gidiyor malları topluyor. Burası zaten işleyen dükkan. Tür değişikliği yapmışız, şahıs değişikliği yapmışız, kapı sol tarafta sağa aldım, kapı numarası değişse bile sil baştan işlem yapıyorlar" dedi.
"Mal sahibiyle anlaşamadın, dükkanını karşı tarafa taşıyorsun, emniyet asayişi bahane ediyor, belediye ‘ben günaha ortak olmam’ diyerek ruhsat vermiyor" sözleriyle yaşadıkları sıkıntılara işaret eden Aybaş, "Bu şekilde bahanelerle süreci uzatıyorlar, sonra mallar toplanıyor yedi emin yapılıyor. Bundan sonra bir şey de yapamıyorsun, bu mallar çürüyor çöpe gidiyor. Bunun için bir mahkeme yolu da yok, karşında muhattap da yok. Olan esnafa oluyor, esnafın zaten sermayesi yok, para eden malını çöp yapıyorsunuz” ifadesini kullandı.
'Tekel bayilerine yapılan zulme her gün bir yenisi ekleniyor'
Platformun konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: