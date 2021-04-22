Tekel bayilerini böyle kapatıyorlar: 'Günaha ortak olmam' diyorlar, mallara el koyuyorlar

Uzun süredir yeni tekel bayisi açılmasını özellikle taşra kentlerinde çeşitli bahanelerle engelleyen AKP iktidarı, mevcut tekel bayilerini ise bulduğu her fırsatta kapatmaya çalışıyor.

Alkol satış saatlerine yönelik sınırlama ve 320 bin lirayı bulan cezalarla birçok bayiyi iflasa sürükleyen iktidar, belediyeler eliyle “dini hassasiyetler” diyerek tüm kriterleri karşılayan esnafın tekel bayisi açmasını da engelliyor.

Bu adımların dışında tekel bayileri devir, tür değişikliği, adres değişikliği yaptıklarında da yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalıyor.

Belediye 'günaha ortak olmam' diyor, emniyet asayişi bahane ediyor

Konuya ilişkin soL’a açıklamada bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Şahıs dükkanını şirkete çevirecek, buna tür değişikliği deniyor ya da şahıs dükkanı eşinin üzerine devredecek, bu yapıldığı sırada hemen emniyet ve tarım müdürlüğü yetkilileri gidiyor malları topluyor. Burası zaten işleyen dükkan. Tür değişikliği yapmışız, şahıs değişikliği yapmışız, kapı sol tarafta sağa aldım, kapı numarası değişse bile sil baştan işlem yapıyorlar" dedi.

"Mal sahibiyle anlaşamadın, dükkanını karşı tarafa taşıyorsun, emniyet asayişi bahane ediyor, belediye ‘ben günaha ortak olmam’ diyerek ruhsat vermiyor" sözleriyle yaşadıkları sıkıntılara işaret eden Aybaş, "Bu şekilde bahanelerle süreci uzatıyorlar, sonra mallar toplanıyor yedi emin yapılıyor. Bundan sonra bir şey de yapamıyorsun, bu mallar çürüyor çöpe gidiyor. Bunun için bir mahkeme yolu da yok, karşında muhattap da yok. Olan esnafa oluyor, esnafın zaten sermayesi yok, para eden malını çöp yapıyorsunuz” ifadesini kullandı.

'Tekel bayilerine yapılan zulme her gün bir yenisi ekleniyor'

Platformun konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Biz Tekel bayilerine yapılan zulme her gün bir yenisi daha ekleniyor. Tekel büfeleri devir, tür değişikliği, adres değişikliği yaptığı esnada yasal prosedürleri tam olarak yerine getirdiği halde emniyetin ve belediyelerin TAPDK ruhsatını vermede asayişi ve dini gerekçeleri mazeret göstererek süreyi uzatmaları sebebiyle Tekel bayisi esnafı mağdur edilerek faaliyetteki mevcut yerlere adeta baskın yaparak faturalı almış olduğu yasal olan tüm ürünleri toplayıp yedi emin yaparak ürünlere el konuluyor. Maalesef bu durum son zamanlarda fazlalaşmıştır meslektaşlarımızı mağdur etmektedir. Konuyu bağlı olduğumuz esnaf odalarına başvurduğumuzda çaresizce bakıyorlar bizlerden aidat alan esnaf ve sanatkarları korumakla mükellef olan ve Anayasa’nın 173’ncü maddesinde açıkça yazan devlet esnafını koruyucu ve destekleyici önlem almak ile mükelleftir maddesine aykırı hareket ederek bizlere sahip çıkmamaktadırlar. Bunun tek bir sebebi vardır ideolojik tavır ve şahsi tutumlarıdır. Türkiye Tekel Bayileri Platformu olarak bizler haklarımızı sonuna kadar arayacağız.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu adına Tekel Bayileri Derneği olarak basına ve kamuoyuna duyurumuzdur.