Tekel bayilerine çağrı: Bu belgeyi imzalamayın

AKP iktidarının salgın bahanesiyle alkol satışını yasaklaması sonrası, söz konusu karara ilişkin bir "belge" polis ekipleri tarafından tekel bayilerine imzalatılıyor.

Konuya ilişkin soL'a açıklama yapan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Şu anda il bazında başladı, emniyet mensupları dükkanları geziyor, bu tebligatları imzalatmak istiyor" dedi.

Aybaş, "Bazıları korkudan imzalamak zorunda kalıyor, daha çok baskıya maruz kalmamak için. Biz anayasal hak gereği imzalamayın çağrısı yaptık, anayasal hak gereği imtina etmeleri çağrısı yaptık" diye konuştu.

"Hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın, imzadan imtina etme hakkımız anayasal haktır" diyen Aybaş, "Belgede 'cumhurbaşkanının basın açıklaması' yazıyor, böylesi bir belge olamayacağını düşünüyoruz. Mülki amirlikler durumdan vazife çıkararak hareket ediyor" ifadesini kullandı.