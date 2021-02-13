Tekel bayileri eyleme hazırlanıyor

Tekel bayilerinin salgın günlerinde alınan kısıtlama kararlarına tepkileri sürüyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) açıklama yaparak 11 Mart'ta İstanbul Bakırköy'de bir eyleme hazırlandıklarını duyurdu. Hafta içi çalışma saatlerine sınırlandırma getirilmesi, hafta sonu cumartesi yarım gün, pazar günü ise tamamen kapalı kalan işyerlerini hatırlatan TTBP, "Bahse konu marketler mal alımı ve mal kabulünü tek merkezli yaptıklarından iskonto ve raf bedeli adı altında düşük maliyetli alımlar gerçekleştirmekte ve bu alımları özellikle 'ALKOLLÜ İÇECEKLER' grubunda ciddi fiyat indirimine gitmektedirler. Bu kavramda biz küçük esnaflar arasında haksız rekabete yol açacak durumlar gerçekleşmektedir" dedi.

TTBP'nin açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Tütün mamullerinde yani sigarada olan taban fiyat uygulaması alkol ürünlerinde’de geçerli olmalıdır. Zincir marketlerden sigara satışının kalkması esnaf için umut verici olsada ulusal ve zincir marketlerin çalışma saatlerine de bir düzenleme acilen getirilmelidir. Avrupa modeli baz alınırken düzenlemede bu kriterlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Şimdi karşımızda daha büyük sorunlar başlıyor ulusal zincir mağazaları küçük ölçekli dükkan zincirleri açarak bizlerin işlerine gözlerini dikmişlerdir. Büyükşehirlerde tekel bayileri zincirleri açarak 'kioks ve Makrocenter modeli' küçük işletmeler ile bizleri bitirme noktasına getireceklerdir.

'Küçük esnafı günden güne yok ediyorlar'

Bizler bu ülkede 155 bin tekel bayisi esnafıyız ailelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte 700/800 bin kişiyiz. Zincir marketlerin el atmadığı meslek, gitmedikleri il ve ilçemiz kalmadı. Ülkenin her tarafını kuşatarak küçük esnafı bitme noktasına getirdiler. Yanında eleman çalıştırarak istihdama katkı sağlayan esnafımız ekmek parası kazanamayınca dükkanını kapatmak zorunda kalıyor çalıştırdığı elemanda işsiz kalıyor. Kendi işinin patronu olan esnafımız ailesiyle birlikte artık işçi konumuna geçerek zincir marketlerde reyon görevlisi olarak çalışıyor. Teknolojiye ayak uydurmayı bahane ederek küçük esnafı günden güne yok ediyorlar. İşsizliğin sürekli yükselmesinde esnafımızın yok olması yatıyor. Zorunlu tüketim mallarından dayanıklı tüketim mallarına kadar tüm ürünleri satıyorlar. Bu kuralsızlık artık son bulmalı. Perakende Yasası’nda yapılacak değişiklikle her türlü ürünü satarak piyasayı alt üst edilmesinin önüne geçilmeli ve saat düzenlemesi getirilmeli.

'Esnaf artık icralık durumdadır'

Ülkemizde zehirli mantar gibi hergün açılan bu 3 harfli ( BİM, A-101, Migros-Jet, ŞOK) zincir marketleri bu tarz market zincirleri tüm küçük esnaf grubunun sattığı ürünleri tek mağaza içinde satışa sunarak rekabet şartlarını zorluyor. Tekelleşen bu zincir marketlere dur demek için 'bu ülkede ki küçük ve orta ölçekli tüm esnaf grubunun rekabet etme şansını ortadan kaldırmıştır. Hergün kapanan küçük esnafın yanında olmak adına tüm meslek grubu ve işyerleri etkilenmektedir.

İSTANBUL’a tüm meslek gruplarımızı ve diğer küçük esnaflar tüm illerden esnaflar bu haklı mücadeleye davetlidir. Esnaf artık bağkur primini ve kredilerini dahi yatıramaz hale gelmiştir, icralık durumdadır. Üzerimizdeki baskılar cezalarda tuzu biberidir.

Esnafın ortadan kalktığı durumda da üreticiden tüketicisine kadar herkesin mağdur olacağı bir perakendecilik anlayışıyla karşı karşıya kalacağız. Anayasanın 173’üncü maddesi devlet esnaf ve sanaatkârlarını koruyucu ve destekleyici tedbirleri almak ile yükümlüdür."