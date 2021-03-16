AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği ittifakın 'siyasi tutkalı' yok; bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı’na saldırıyor" açıklamasını yaptı.

Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegâne misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındadır. Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği ittifakın 'siyasi tutkalı' yok. Bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı’na saldırıyor." ifadesini kullandı.

Çelik paylaşımlarında şunları kaydetti:

Cumhur İttifakı kendini çok net ifade eden, ilkeleri açık ve ortaya çıkışı milletimizin iradesine dayanan bir ittifaktır. Kılıçdaroğlu sahiplendiği ittifakın neye dayandığını ve nasıl yürüdüğünü kamuoyuna açıklamaya gayret etmelidir. Çatlaklar ve sisli söylemler kendilerindedir. Kılıçdaroğlu, kendi ittifakı içerisinde Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alanlara karşı niye susuyor? Cumhuriyetimizi ve demokrasimizin değerlerini tehdit edenlere niye ses çıkarmıyor. Atatürk’e saygısızlık edenlere neden tek kelime etmiyor?

'Tek vazifesi Cumhur ittifakını zayıflatmak olan bir misyon peşinde koşuyor'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi ve ittifakı hakkında hiçbir siyasi iddiası olmadığını yine gördük. Kılıçdaroğlu her türlü siyasi iddiayı terketmiş, tek vazifesi Cumhur ittifakını zayıflatmak olan bir misyon peşinde koşuyor. Bunun için Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan yol arkadaşları karşısında susuyor. Atatürk’e saygısızlık eden unsurlarını görmezden geliyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit edenlere tek kelime etmiyor. Bunun için Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan yol arkadaşları karşısında susuyor. Atatürk’e saygısızlık eden unsurlarını görmezden geliyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit edenlere tek kelime etmiyor."

Kılıçdaroğlu'ndan andımız açıklaması

Danıştay'ın "Andımız" kararına ilişkin konuşup Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Vatanını milletini seven AK Partili kardeşlerime, parantez içinde Bahçeli'ye seslenmek istiyorum: Sayın Erdoğan Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsız, çıksın açıklasın. Ben tahmin ettiğime göre Bahçeli'nin de etmesi lazım. Andımız'ı Cumhur İttifakı kaldırdı. Danıştay üyelerini atayan kim? Erdoğan. Kumpası kuran kim? Erdoğan. Danıştay'ı hedef alıyorsun" dedi.

'Pimi çekilmiş bomba'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Danıştay'ın andımız kararıyla ilgili olarak, "HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde 'Öğrenci Andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir" dedi.