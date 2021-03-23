Tek ‘mavi' il kaldı...

Sağlık Bakanlığı'nın mart ayı başında açıkladığı listeye göre 14 il düşük riskli il, yani mavi grupta yer almıştı.

Kademeli normalleşme kapsamında yer alan illerin sayısı aradan geçen 3 haftada bire düştü.

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır'ın yer aldığı ilk mavi listede kalan tek il şu anda Şırnak.

"Kırmızı" yani çok yüksek riskli il sayısı ise bir haftada 25’ten 39’a çıktı.

Şırnak Valisi'nden açıklama

Listede tek mavi il olarak yer alan Şırnak'ın valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki duruma ve alınan önlemlere ilişkin Hürriyet'e açıklamada bulundu.

"İl giriş-çıkışlarımız kontrol atında. 537 bin nüfusumuz var, 520 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik" diyen Pehlivan, "Bu bize ‘ön alma’ konusunda müthiş bir avantaj sağladı. Diyelim kişinin ateş, öksürük gibi semptomu var. Sadece o kişiyi değil tüm haneyi, gerekirse tüm apartmanı izole ettik. Gerekli durumlarda sokak, cadde, mahalle karantinaları uyguladık. Filyasyon ekiplerimizin yanı sıra mobil ekipler oluşturduk. Denetim kadar bilinçlendirmeye önem verdik. Bu işin ne kadar ciddi olduğunu bıkmadan anlattık, uyardık" dedi.