Tek başına termik santralin lisansını iptal ettirdi!

Danıştay 13. Dairesi, Çanakkale’nin Biga ilçesinde inşa edilen termik santrallerle ilgili davacı Kenan Taş’ın talebini haklı bularak 14 Ekim 2020 tarihinde aldığı karar ile Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Bunun üzerine Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde yeniden görülen davada nihai karar çıktı. Mahkemenin 18 Ocak 2021 tarihinde oy birliği ile aldığı kararda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından İçdaş Biga Termik Santrali için verilen üretim lisansının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

EPDK’nın başvurusunu reddetmesi hukuka aykırı bulundu

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin iptal kararında EPDK’nın, davacının lisans iptaline yönelik başvurusunu değerlendirmesi gerekirken, söz konusu iptal başvurusunun elektrik piyasası mevzuatıyla ilgili iddialar içermediği ve konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesinde olduğundan bahisle reddedildiğine dikkat çekilerek, “Dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denildi.

Kararda ayrıca ilgili mevzuat uyarınca üretim lisanslarının verilmesi ya da iptaline ilişkin işlemlerin EPDK’nın görevi olduğu hatırlatıldı.

Davacı Kenan Taş: İptal kararı iki termik santralı kapsıyor

İnşaat ve eski yapıların yıkılmasıyla ilgili geri dönüşüm işiyle uğraştığını belirten davacı Kenan Taş, geç de olsa mahkemenin haklılığını onaylayan kararının ardından yaptığı değerlendirmede, iptal kararının aynı firmaya ait Bekirli ve Değirmencik termik santrallerini kapsadığını söyledi. Daha önce termik santraller için alınan acele kamulaştırmalara yönelik iki ayrı Bakanlar Kurulu’nun da açtıkları davaların ardından iptal edildiğini dile getiren Kenan Taş, “Ben de bu hukuksuz uygulamalara istinaden üretim lisanslarının iptal edilmesi için başvuru yapmıştım. Ancak EPDK ‘burada bizlik bir durum yok, bu konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ilgilendiriyor’ diyerek benim başvurumu reddetti. Bunun üzerine ben de yargı sürecini başlattım” dedi.

EPDK Kamulaştırma Daire Başkanı 'FETÖ'den tutuklandı

Dava konusu olan elektrik üretim lisanslarının ardından yapılan hukuksuz kamulaştırmaları yapan EPDK Kamulaştırma Daire Başkanı Osman Birgin’in 2015 yılında "FETÖ üyeliği"nden ve terör örgütüne yakın şirketlere rant sağlamaktan tutuklandığını anımsatan Kenan Taş, “bir süre sonra görevine iade edilen Birgin, darbe girişiminin ardından yeniden tutuklandı” diye konuştu.

‘Acele kamulaştırma kararları da iptal edildi'

Üretim lisansları mahkeme tarafından iptal edilen termik santralin üretime halen devam ettiğinin de altını çizen Kenan Taş, “Acele kamulaştırmalara yönelik Bakanlar Kurulu kararı iptal edildiğinde de üretim yine devam etmişti. Hiçbir şekilde yargı kararlarına uyulmuyor. ‘Biz işimizi yapıyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Bana 50 bin liralık tazminat davası açtılar'

Parion antik kenti, kıyı alanları ve tarım arazilerine zarar veren termik santrallerle ilgili hukuk mücadelesi yürüttüğü için firma tarafından kendisine 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını dile getiren Kenan Taş, “Daha önce de ‘ormanları yok etmeyin’ dediğim için bana örgüt kurma iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu firma yetkilileri. Şimdi de manevi tazminat davası açtılar” dedi.

‘Hak arayışından asla vazgeçmedim'

Termik santrallerin inşa edildiği bölgede akrabalarına ait arazilerin de bulunduğunu dile getiren Kenan Taş, hak arayışından asla vazgeçmediğinin altını çizerek şunları dile getirdi: “Ortada bir hukuksuzluk vardı ve bu konuda bir hukuk mücadelesinin verilmesi gerekiyordu. Ben yapmasam birileri bunu yapacaktı. Ama kimisinin çocuğu çalışıyordu, kimisi can güvenliği endişesi taşıyordu. Ben bekâr bir insanım. Bir tek annem var, Allah başımdan eksik etmesin. Kaybedecek başka bir şeyim yoktu ve mücadeleyi sürdürdüm. Ben idealist bir insanım. Haklı olduğuma inandığım için asla vazgeçmedim. Biz Mustafa Kemal’in torunlarıyız. O vazgeçmemiş ki biz neden vazgeçelim. Neyi kaybedeceğiz? Ama kazanırsak bu memleket hepimizin. Eğer vazgeçmiş olsaydım şu andaki iptal kararları çıkmayacaktı.”