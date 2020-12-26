Tehdit almayan kişi yok, Erdoğan babasını arayıp 'göndermeyeceksin kardeşim' dedi

Gelecek Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Bugün Kocaeli gazetesine açıklamalarda bulundu.

Partide herkesin tehdit edildiğini söyleyen Demir, “Şu an Genel Başkan Yardımcımız olan bir isim için Tayyip Bey, babasını arayıp, ‘göndermeyeceksin kardeşim’ dediğini biliyoruz” dedi.

Demir'in açıklamaları şöyle:

'Hepimiz tehdit alıyoruz'

Biz partiyi kurduğumuz günden itibaren başbakanımız başta olmak üzere hepimiz tehdit alıyoruz. Tehdit almıyorum diyen yalan söylüyordur. Kimimizin koruma kararları kaldırıldı. Kimimizin aileleri işten atıldı. Kimimiz iş alımlarında tehdit edildi. Devleti geçtim son bir iki aydır, özel şirketlerde, devasa firmalarda çalışan arkadaşlarımızı iş veya siyaset konusunda tercih edin diye tehdit ediyorlar. Bu tamamen alçaklıktır. Hiçbir dönem böyle bir şey yaşanmamıştı.

Babasını aradı...

Eskiden nezaket vardı. Şimdi geldiğimiz noktada meclis görüşmelerinde koca koca bakanların salyalarını gördük. Bunları Kocaeli’de de yaşıyoruz. O baskı herkesin iş yerine kadar dayandı. Bugüne kadar hiç söyleyemedik. Ülkenin geldiği noktaya bakar mısınız? Biz parti kurduğumuzda şu an Genel Başkan Yardımcısı olan arkadaşımızı partiye geçmeden önce bizzat Tayyip Bey babasını arayıp, “göndermeyeceksin kardeşim” dediğini biliyoruz. Bunlara bile maruz kalıyoruz. Bugüne kadar mağduriyeti hiç anlatmadık. Kardeşim bu kadar zulme uğruyorsunuz neden anlatmıyorsunuz, cevabımız net biz mağduriyet üzerinden siyaset yapmayacağız. Ancak biz cidden mağdur oluyoruz.