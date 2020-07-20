Tedbir alındığı açıklanmıştı: Samsun'dan otobüs görüntüleri

Dolmuş ve minibüslerde sıkı bir şekilde maske ve sosyal mesafe uygulaması kontrolü yapan AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, aynı uygulamayı tramvay ve belediye halk otobüslerinde yapmadığı için eleştirilmişti.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, SAMULAŞ A.Ş’nin Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı da “Gün içerisinde otobüs ve tramvayla ilgili amirler ve güvenlik personeli maske kullanımı, sosyal mesafe ve oturma düzenlerini kontrol ediyor, gerekli durumlarda uyarılarla virüs yayılımını engellemek için çalışıyoruz. Koltuklar üzerinde de sosyal mesafe uyarılarımız bulunuyor. Tramvaylarımızda yine gezici güvenlik personelimiz ve en yoğun bazı istasyonlarda daha sık yapılan kontroller ile sosyal mesafenin korunması sağlanmakta” dedi.

Belediye fotoğrafları paylaştı

Büyükşehir belediyesi de sosyal medya hesabından tramvay ve otobüslerde alınan önlemler sonucunda yapılan yolculuğun fotoğraflarını paylaşarak, “Toplu taşımada her türlü önlemi hassasiyetle alıyoruz. Sizler de sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyarak toplum sağlığını korumamızda bize yardımcı olabilirsiniz” diye yazdı.

Paylaşılan fotoğrafta tramvayda ayakta yolcu bulunmaması dikkat çekti.

'Kimi kandırıyorsunuz'

Vatandaşlar ise belediyeye tepki göstererek, “Tabii ya yersen! Hafta içi sabah saatlerinde sanayiye giderken de çeksenize böyle fotoğraf kimi kandırıyorsunuz. Hafta içi sabahları böyle bir görüntü yok maalesef. Millet iç içe” diye yazdı.

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı’nın açıklamalarından kısa bir süre sonra sosyal medyaya düşen fotoğraf, söylemlerin aksine görüntüler yaşandığını ortaya çıkardı.

Fotoğrafta, insanların tramvayda balık istifi şeklinde yolculuk yaptığı, sosyal mesafeyi hiçe saydıkları dikkatlerden kaçmadı.