Tecavüz davasıyla ilgili paylaşım yapan kadınlara ceza

Ankara’da çalıştığı hayvan hastanesinin sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin cinsel saldırısına uğrayan 24 yaşındaki veteriner hekim Ç.B.'nin yarın görülecek duruşması öncesinde, konuyla ilgili paylaşım yapan kadınlara soruşturma açıldığı öğrenildi.

Twitter'da #tecavüzcüprofesör etiketiyle paylaşım yapan 60 kadar kadına soruşturma başlatıldığını anlatan bir veteriner hekim, kendi aralarındaki tartışma platformu Kadın Veteriner Hekimler'de yaptığı paylaşımlar nedeniyle de 4 kişiye dava açıldığını söyledi.

Hekim, davalar sonucunda 4 kadına avukatlık masrafı hariç bin 740 lira para cezası verildiğini belirtti. Avukatlık masraflarıyla toplam 5 bin lirayı bulan cezanın 5 yıl içerisinde "aynı suç tekrarlanmadığı takdirde" ertelenebildiğini söyledi.

soL'a konuşan hekim, Bilgili'nin cinsel tacizin yanında meslektaşlarına mobing de uyguladığının meslek camiasında bilindiğini anlatarak, "Kadınları hakkını savunmaktan, paylaşım yapmaktan korkar hale getirmek istiyorlar. Ancak biz meslektaşımızın yanındayız. Yarın saat 10'da yapılacak davayı da takip edeceğiz" diye konuştu.

Bilgili'ye 3 ay men cezası

Ankara Veteriner Hekimleri Odası, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin "meslekten 3 ay men edilmesine" karar verdi.

Bilgili’nin "köpeğe uygun olmayan tedavi yaptığı gerekçesiyle" ceza aldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ç.B., çalıştığı özel veteriner kliniğinin sahibi Bilgili’nin cinsel saldırısına uğramıştı. Bilgili, Ç.B.’nin şikayetinin ardından gözaltına alınarak tutuklanmış daha sonra savcılık tarafından re’sen tahliyesine karar verilmişti.

Bilgili YÖK tarafından açılan idari soruşturma kapsamında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki görevinden de çıkarılmıştı. Bilgili hakkında, "nitelikli cinsel saldırı", "cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Delillerin "kaybolduğunun" ortaya çıkmasının ardından soL'a konuşan Ç.B., "Davamın sonuna kadar arkasındayım" demişti.