TCMB'den kredi maliyetini artıran iki adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bankaların ticari müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğine eklenen bir fıkra ile bugünden itibaren (1 Mart 2021), vadesine 2 yıldan az kalan ticari kredileri erken kapatmanın maliyeti iki katına çıktı.

Ayrıca bankaların nakdi krediler için kredi miktarının yüzde 1’ine kadar alabilecekleri kredi kullandırım ücreti de yüzde 10 artırılarak, yüzde 1.1’e yükseltildi.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre ilk olarak 10 Şubat 2020’de yayınlanan tebliğde, 1 yıl içinde 5’inci kez değişiklik yapıldı. 2020’ye 4 sayılı tebliğin 9’uncu maddesinde yer alan “yüzde birinin” ifadesi “Yüzde 1,10’unun” olarak değiştirildi. 9’uncu madde bankaların kredi tahsis ve kredi kullandırım olmak üzere iki ayrı ücret alabileceğini düzenliyordu. Bunlardan kredi tahsis ücreti kredi limitinin onbinde yirmibeşi olarak korunda. Kredi kullandırım ücreti ise yüzde birden yüzde 1.1’e çıkarılmış oldu.

Tebliğin 11’inci maddesine eklenen 4’üncü fıkra uyarınca, erken ödenen kredilerin faiz ve diğer maliyet unsurlarında indirim yapılacak. Ancak 1 Mart 2021’den itibaren bankalar, müşterilerden kalan vadeye bağlı olarak yüzde 2’ye kadar erken ödeme ücreti alabilecekler. Eski kredilerde ise kalan vadesi 24 ayı aşmayanlarda erken ödeme ücreti yüzde 1 olarak ödenecek.