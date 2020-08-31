TCMB ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş  birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı  imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik  ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine  yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."