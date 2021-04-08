TCMB Banka Meclisi'ne kişiye özel kararnameyle gelmişti, şimdi PPK'ya girdi

20 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile Naci Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu’nun başkan olarak atandığı Merkez Bankası’nda (TCBM) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine yeni bir isim katıldı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, PPK Üyeliğine getirilen ismin Banka Meclisi Üyelerinden Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu olduğu belirtildi.

TCMB’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 22/A maddesi uyarınca, Banka Meclisi Üyelerinden Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmiştir. Sayın Hobikoğlu, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun, MHP eski Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır’ın kızı olduğu biliniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2000 yılında evlenen Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu’nun nikah şahitliğini de yapmıştı.

Kişiye özel kararname olarak yorumlanan kararname ile atanmıştı

Haykır Hobikoğlu'nun TCMB Banka Meclisi üyeliğine getirilişi alışılmış "şahsa özel" düzenlemelerden birisi sayesinde olmuştu. Resmi Gazete’de 18 Mayıs 2020’de yayımlanan kararnameyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi’ne devlet üniversitesinden atanacak öğretim üyesinin her iki görevi birlikte sürdürebilmesine yasal zemin sağlanmış, bu düzenlemeden bir gün sonra, eski MHP Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır’ın kızı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Banka Meclisi üyeliğine seçilmişti.

İlginç önerileri var

Son kararla PPK üyeliğine atanan Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Sümeyye Erdoğan ve Fatmanur Altun'un da yönetiminde olduğu KADEM'in 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi için verdiği röportajda insan aklının sınırlarını zorlayacak şekilde aile şiddeti önlemek için önerdiği 'para politikalarını' şu şekilde anlatıyor:

Finansal okur yazarlığı, tüm aile bireylerinin bilmesi bize şunu gösterir ki, bütçeleme aslında aile başlıyor, tasarruf ilişkisi. Tasarruf ilişkisinin ekonomiye yansıması ve kalkınmaya etkilerini bir top yekûn olarak aslında ebeveynlik, ebeveynliğin yaşam faaliyetleri, yaşam becerileri içinde alınması gerekiyor. Yaşam becerileri içinde en önemli öğrenilmesi gereken konulardan bir tanesi de finansal okur yazarlık ve bütçeleme. Çünkü siz optimum bütçelemeyi yakaladığınızda aile içinde huzuru da yakalayabiliyorsunuz. Optimum bütçeleme demek, aslında aile içine girilen anne, baba ve diğer çalışanların aile içine getirdiği katkının optimum bir mekanizmayla dağıtılması ve öncelikli alanlardan başlayarak sınırlı bir bütçenin aslında optimum ve mutlu bir refaha ulaşacak bir nokta işler haline getirilmesi. Eğer siz bu yaşam becerisini ebeveynlere verir, ebeveynlerde bunu ailenin bir bütüncüllüğü içerisinde ele alırlarsa burda aile içi şiddetten tutun ki, ailenin refahı ve toplumsal refaha kadar etkileyecek sonuçlar ortaya çıkıyor. Ve bu noktada ebeveynlik öğretileri içinde bütçeleme, finansal okur yazarlık ve optimum tasarruf yöntemlerinin öğretilmesi de çok önemli.