TCDD'nin sınavında en düşük puanı alıp mülakatta ikinci oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Öğretmen Unvan Değişikliği Sınavı’nda dikkati çeken bir olay yaşandı. Yazılı sınavda en düşük puanı alan adaylardan birine sözlü sınavda en yüksek ikinci puan verildi.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, teknik eğitim ve eğitim fakültesi mezunlarının katılabildiği kurum içi mesleki öğretmenlik sınavı 4 Ekim’de gerçekleşti. Ardından yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan alan 41 kişi, 3 ile 6 Kasım tarihli arasında sözlü sınava katıldı. Ancak iddiaya göre, sözlü sınavda nesnel sorular yöneltilmedi ve adaylara vakıf olmadıkları konu hakkında sunum yaptırıldı.

Yazılı sınavda en düşük puan olan 60 alan adaylardan E.B.’ye sözlü sınavda en yüksek ikinci puan olan 88 verildi. Birinci ise yazılı sınavda 76, sözlü sınavda 89 puan alan F.S. oldu. Böylece F.S. ile E.B.’nin de aralarında yer aldığı 10 kişi, sınavda başarılı oldu. Yazılı sınavda 84 puan alan İ.K, 78 puan alan İ.A. ve Y.D. ise sözlü sınavda 70’in altında alarak elendi. İ.K., E.B.’den ortalama olarak yüksek puan almasına rağmen sözlü sınavda 70’in altında puan verildiği için başarısız sayıldı.

Öte yandan yine yazılı sınavda 66 puan alıp mülakatta 85 puan verilerek başarılı sayılan Mustafa Kemal Diler'in iktidara yakın Ulaştırma Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanı olması dikkat çekti.