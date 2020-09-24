TCDD’den yeni skandal: Engellilerin ücretsiz seyahat hakkını ‘gizli kota’ ile sınırladılar

Yüksek Hızlı Tren ve diğer şehirlerarası tren seferlerinde engellilerin kanunla verilmiş ücretsiz ulaşım hakkını elinden alan ancak tepkiler üzerine geri adım atan TCDD Genel Müdürlüğü’nün, engellilerin ücretsiz seyahatlerini kısıtlamak için ‘gizli kota’ uygulaması başlattığı öğrenildi. TCDD’nin kamuoyuna açıklamadan hayata geçirdiği kota uygulamasına göre 400 kişilik trenlerde sadece 8 engelliye, 600 kişilik trenlerde ise sadece 10 engelliye ücretsiz seyahat hakkı tanındı. TCDD’nin açıklamaktan kaçındığı kotanın varlığını Türkiye’deki 226 engelli hakları derneğinden oluşan Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu kamuoyuna duyurdu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de “Bu yapılan skandal kota uygulaması her şeyden önce kanuna aykırıdır. Alenen suçtur. Kanunla verilmiş bir hakkı gizli saklı koydukları kota ile engelli yurttaşlarımızın elinden alıyorlar. Hem kanunsuzluk hem de büyük vicdansızlık. Daha önce salgını bahane ederek tamamen bu hakkı almaya kalkmışlardı. Sonra gelen tepkiler üzerine geri adım attılar. Şimdi yine 8 kişilik kota adı altında aslında yine bu hakkı engelli yurttaşlarımızın elinden alıyorlar. Kanuna aykırı bu kota uygulaması kabul edilemez. TCDD engellilerin ücretsiz seyahat hakkını derhal iade etsin” dedi. Çakırözer kanunsuz gizli kotayı TBMM gündemine de taşıyarak Ulaştırma Bakanı adil Karaismailoğlu’na ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a “Bu kanunsuz kota uygulamasından haberiniz var mı? Bu kanunsuz uygulamayı yapanlar hakkında soruşturma başlatacak mısınız?” diye sordu.

Engelliye gizli yasak

TCDD, pandemi döneminde Yüksek Hızlı Tren ve ana hat tren seferlerinde engellilerin ücretsiz ulaşım hakkını ellerinden almış, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin tepkileri sonrası bu uygulamadan vazgeçmişti. Aradan geçen bir aylık süreçte TCDD Genel Müdürlüğü yeni bir skandal uygulamaya daha imza attı. TCDD’nin Yüksek Hızlı Tren hatlarından ücretsiz yararlanan engellilere kota sınırlaması getirdiği ortaya çıktı. TCDD Genel Müdürlüğü, 400-600 kişi kapasiteli tren setlerinde engellilere 8 ile 10 koltuk arasında değişen kota getirdi. TCDD yönetimi engellilere getirilen kısıtlamanın gizli tutulmasını istedi. Merkezde illerde gişelere bu konuda açıklama yapılmaması talimatı verildi.

Gizli kotayı dernekler ortaya çıkardı

TCDD’nin engellilerin trenlerde ücretsiz seyahat hakkını düzenleyen 4736 sayılı kanuna aykırı olarak başlattığı kota uygulamasının gizli tutulmasını istediği öğrenildi. Ancak engellilerin hakları için mücadele veren sivil toplum örgütleri tarafından gizli kotanın varlığı kanıtlarıyla ortaya çıkarıldı. 226 dernekten oluşan Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu’nun başvurularına başta ‘Böyle bir kota yok’ yanıtı veren TCDD yetkilileri, derneklerin ellerindeki belgeleri göstermesi üzerine kotanın varlığını doğrulamak zorunda kaldılar. Platform adına yapılan basın açıklamasında, “TCDD önce yok dedi, kanıtlarımızı gösterince ‘yüzde 14 kota koyduk’ dediler. Bizim tespitimize göre tren başına yüzde 4. Her trende kontenjanı 8-10 koltuk olarak belirlemişler Yüzde 4 de olsa, 14 de olsa yapılan engellilerin ücretsiz seyahatini düzenleyen kanuna açık seçik aykırıdır. Olağanüstü koşullarda olağan üstü önlemler alınabilir ama bunu, bu haklardan yararlanan bizlerle görüşerek yapılması gerekir. TCDD ne bizle görüştü, ne de aldığı kararları kamuoyuna duyurdu. Bu yapılan önce eşitlik ilkesine aykırıdır ve ayrımcılık yasağının ihlalidir” açıklamasını yaptı.

Çakırözer: TCDD alenen suç işliyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TCDD Genel Müdürlüğü’nün engelli yurttaşların ücretsiz ulaşım hakkına getirdiği yeni kısıtlamaya tepki gösterdi. Çakırözer, “Bu yapılan Anayasamızla güvence altına alınan seyahat hürriyetinin kısıtlanmasıdır. Engellilerin ücretsiz ulaşım hakkını düzenleyen 4736 sayılı kanuna aykırıdır. TCK’nın 122. Maddesine göre engellilik nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellediği için suçtur. Tabi bir de Engelli Hakları Uluslararası Sözleşmesi’nin ihlalidir. Bu hukuksuz ve suç teşkil eden kısıtlamaya derhal son verilmelidir ” dedi.

Engelli yurttaşların önemli bir bölümünün YHT ve diğer şehirlerarası tren seferlerini sağlık gerekçeleriyle kullandığına dikkat çeken Çakırözer, kısıtlamanın sağlık hizmetlerine erişimi engellediğine de dikkat çekti. Çakırözer, “Engelli yurttaşlarımız sağlık hizmeti alabilmek ya da eğitimlerini tamamlamak için Eskişehir’den Konya’dan, Ankara’ya İstanbul’a gidiyor. Şimdi TCDD’nin bu skandal kota uygulaması milyonlarca engellimizin hem ücretsiz seyahat etme özgürlüğünü engelleyecek. Hem de engellilerin tedaviye ve eğitime erişimini de engelleyecektir” dedi.

TCDD’nin engellilerin ücretsiz seyahat hakkını ortadan kaldıran düzenlemesini TBMM gündemine taşıyan Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ve Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması talebiyle soru önergeleri verdi.

Çakırözer, bakanlardan şu sorulara yanıt istedi: