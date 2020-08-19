TCDD'den Medipol'e devrettiği binaya 233 bin liralık harcama

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara Garı Yerleşkesi içerisinde bulunan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne devredilen bina nedeniyle binlerce liralık harcama yaptı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TCDD Genel Müdürlüğü 30 Haziran tarihinde ‘CTC binası ısı sistemlerinin devredilen misafirhane binasından ayrılarak yenilenmesi işi’ adı altında bir ihale düzenledi.

İhalenin, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen TCDD Misafirhanesi binası nedeniyle düzenlendiği bildirildi. 27 Temmuz tarihinde de sözleşme imzalanarak yeni ısı sistemi kurulumu için tam 233 bin TL’lik harcama yapıldı.