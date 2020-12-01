TCDD'den 'Marmaray aktarma' açıklaması

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, İstanbul Marmaray Hattı'nda ne kadar durak gidildiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Ücret toplama sisteminde Marmaray ve metrobüs hattının aktarma kabul etmeyen bir sistem olarak tanımlandığının belirtildiği açıklamada, önceki UKOME kararlarında belirtilmesine rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeden metrobüs hattında değişiklik yapılmadan sadece Marmaray'ın aktarma sisteminde değişiklik yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bu kararına itiraz edildiği, Marmaray'ın metrobüs gibi aynı sistemde çalıştığı, sistemin verimli işleyebilmesi için yapılacak değişikliklerin iki sistemi de kapsaması gerektiği belirtildi.

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2020/728 sayılı kararı ile 6 Şubat'ta İstanbul UKOME kararının yürütmesinin durdurulması sonucu, Marmaray'ın ücretlendirilmesinin 13 Mart 2019 tarihindeki durumuna geri döndüğü ve metrobüs ile aynı olduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmaray biletlerinin ücretlendirmesi durak sayısına göre 6 kademe olarak belirlenmiş olup yolcularımız bindikleri durağa göre en kısa mesafe olan 1-7 durak arasında tam 3,50 lira, indirimli 1,70 lira, en uzak mesafe olan 36-43 durak uzaklıkta tam 7,75 lira, indirimli 3,50 lira ödemektedir. Yolcuların, ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceğine dair bilgi yalan olup, yolcular gittiği durak kadar ücret ödemektedir. İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 35 zam kararının iptali için açtığımız davanın mahkeme süreci de takip edilmektedir."