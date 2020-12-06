TCDD: Tren gara çekilmedi, gelen ilave talepler için uğradı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Çin’e ihraç ürün taşıyacağı bildirilen "ilk ihracat treni"nin uğurlama töreninin bitişinde Halkalı Garı’na geri dönmesine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada trenin gara çekilmediği, "gümrükleme işlemleri ve Çin’den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu’na uğradığı" söylendi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan Türkiye-Çin İhracat Treni’nin “yolundan döndüğü” gibi asılsız, kötü niyetli haber ve paylaşımları üzülerek izledik.

Trenimiz, törenimizin ardından Çin’e doğru yola çıkmadan hemen önce, gümrükleme işlemleri ve Çin’den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu’na uğramıştır. Bu gece Halkalı’dan Köseköy’e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir. Trenimizin 12 gün içinde Çin’in Xian şehrine ulaşması hedeflenmektedir.

Bu süreçler yük taşımacılığında rutin sayılan ve tamamlanması gereken işlemlerdir. Türkiye’den, hatta Avrupa’dan Çin’e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığının demiryolu aracılığı ile yapılabilmesi, ülkemizin hayata geçirdiği Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirilmiş demiryollarımız sayesinde mümkün olmuştur.

Demiryolu taşımacılığında ülkemizin menfaatleri gereği yaptığımız büyük işleri her zaman teveccühle karşılayan halkımızın, başarılarımızı gölgelemek isteyen, kurgulanmış, haince duygular taşıyan yaklaşımlara itibar etmeyeceğinden eminiz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.