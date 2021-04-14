TCDD için 'özelleştirme' adımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ile TÜBİTAK-Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü “Demiryolu KİT’leri Kurumsal Dönüşüm Projesi” adıyla bir çalışma hazırladı.

Hedef olarak “yüzde 100 kamu sermayeli topluluk şirketi” öngörülüyor ve “özelleştirmemek için özerk yapı” isteniyor.

Dönüştürme adı altında TCDD’nin şirketleştirilmesinin yolunun açılmasına tepkiler geldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'ın konuya ilgili yaptığı açıklamada iktidarın özelleştirmeciliği hatırlatıldı ve şu anda yapılanın da kamu açıklarını "satarak" kapatmaya çalışmak olduğu belirtildi.

AKP'nin uzun süredir TCDD’yi satma düşüncesi olduğunu belirten Balık, "TCDD’nin özelleştirilerek gayrimenkulleri ve tesisleri yok pahasına kimlere peşkeş çekilecektir? TCDD’nin zenginliği kimlere geçecek ya da kimlere pazarlanacaktır?" diye sordu.

Açıklamada "tüm özelleştirilmeler iptal edilmeli kamucu politikalara tekrar dönülmeli" denilirken kamu emekçilerinin her türlü özelleştirmeye ve güvencesizliğe karşı duracakları belirtildi.

Çalışmayı değerlendiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Murat Oral, “TCDD’yi holding haline getirirseniz bu özelleştirme değil de nedir” diye sordu.

Oral yeni düzenlemeyle birlikte TCDD'nin Sayıştay denetiminden de çıkarılacağını ve Kamu İhale Yasası’na tabi olmaktan kaçırılacağını belirterek "Herkes işçi olacak. Personeli önce havuza gönderecekler. İş güvencesi ortadan kalkacak. Görevde yükselme, kamu personeli sınavları olmayacak. Sermaye devlete, yönetim iktidara ait. Şirketlerde bile böyle olmaz” dedi.