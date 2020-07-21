TCDD, engelli yurttaşlara uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırdı

TCDD, Covid-19 tedbirlerini gerekçe göstererek engelli yurttaşlara seyahat kısıtlaması uyguluyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri gerekçe gösterilerek görme engelli yurttaşlara uygulanan trenle şehirler arası seyahat etme hakkını askıya alan uygulamayı kaldırıldı.

Uygulamanın kaldırıldığını CHP Milletvekili Utku Çakırözer, "TCDD’nin milyonlarca engellimizin ücretsiz ulaşım hakkına getirdiği kanunsuz kısıtlama engelli yurttaşlarımız ve örgütlerinin örnek mücadelesi sonucu kaldırıldı. Dayanışma tüm engelleri aşar" sözleri ile duyurdu.

Türkiye Körler Federasyonu, geçtiğimiz hafta Ankara Tren Garı önünde eylem yaparak, Covid-19 tedbirleri gerekçesiyle alınan bu yasağın, yasalar aykırı olduğu ve derhal kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı.