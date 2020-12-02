TBMM'ye ait araçlar 'yerli' ama Fransız markası

CHP’li Tanal’ın TBMM Başkanlığı’nın Fransız marka araçlarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Şentop, “bir Fransız markasına ait araçların TBMM envanterinde kayıtlı olduğunu, ancak bu araçların yerli muhteva oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında milletvekillerinin kendisine yönelttiği sorulara günler sonra yazılı olarak cevap verdi.

'Araçların yerlilik oranı yüzde 50'nin üzerinde'

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın Meclis’te kullanılan Fransız marka araçlara ilişkin sorusunu yanıtlayan Şentop, TBMM envanterinde Fransız menşeli kiralık araç bulunmadığını belirtirken, şu ifadelere yer verdi:

“Sadece birimler tarafından hizmet aracı olarak kullanılan bir Fransız markasına ait araçlar TBMM envanterinde kayıtlı bulunmaktadır.

Ancak bu araçların da yerli oranı yüzde 50’nin üzerinde olup yedek parça ihtiyaçlarının tamamı yurtiçi firmalardan temin edilmektedir.”