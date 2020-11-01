TBMM'ye 18 milletvekili hakkında 22 fezleke sunuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın aralarında olduğu 18 milletvekili hakkında, dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle düzenlenen 22 fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Haklarında fezleke düzenlenen milletvekilleri şöyle:
- HDP: Pervin Buldan, Hüseyin Kaçmaz, Murat Çepni, Muazzez Orhan, Kemal Bülbül, Semra Güzel, Ayşe Acar Başaran
- CHP: Kemal Kılıçdaroğlu, Mahmut Tanal, Ali Öztunç, Haşim Teoman Sancar
- İYİP: Yasin Öztürk (2 fezleke), İsmail Ok
- DBP: Saliha Aydeniz
- AKP: Metin Yavuz
- TİP: Barış Atay
- Bağımsız: Ahmet Şık (3 fezleke), Cemal Enginyurt