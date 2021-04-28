TBMM'nin soykırım tepkisi resmi gazetede

ABD Başkanı Joe Biden'in 1915'de yaşananları "Ermeni soykırımı" olarak tanımlamasını kınayan, reddeden ve yok hükmünde sayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan 1915'in yıldönümünde, o dönemde yaşananları "soykırım" olarak tanımlamasına TBMM de tepki gösterdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla dün Genel Kurul'a sunulan ve Biden'in sözlerini kınayan bildiri AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. HDP'li vekiller ise bildiriye ret oyu verdi.

Bildiride, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir" ifadelerine yer verildi.