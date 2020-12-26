TBMM'de CHP, HDP ve İYİP'in önerileri reddedildi

Meclis Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİP'in yaptığı öneriler reddedildi.

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İYİP'in "yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar"; HDP'nin "kadınların politika yapım ve yönetim süreçlerine katılımı"; CHP'nin "hak ihlalleri" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinden sonra, alınan karar gereğince, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine geçildi.

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