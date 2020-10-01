TBMM'de bir ilk: Şeref Kapısı'na dev Erdoğan posteri asıldı

TBMM'nin 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programı başladı. Tören öncesi Meclis'e gelenler, Şeref Kapısı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteriyle karşılaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bu uygulamaya tepkisini Twitter adresinden paylaştı.

Tanal, "Yürütme'nin, iktidarın gölgesi, Yasama'nın, TBMM'nin üzerine düşmüştür. Hiçbir dönemde Cumhurbaşkanının posteri, yasama yılı açılışında TBMM Şeref Kapısı'na asılmamıştı. Kaldı ki Cumhurbaşkanı, partili bir Cumhurbaşkanıdır" dedi.