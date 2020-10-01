Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler sunuldu.
TBMM, bugün yeni yasama yılına başlamıştı.
TBMM tezkerelerle başladı
Bugün açılan TBMM'de sınır ötesi operasyonların süresini uzatan tezkereler sunuldu.
Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler sunuldu.
TBMM, bugün yeni yasama yılına başlamıştı.