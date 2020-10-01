TBMM tezkerelerle başladı

Bugün açılan TBMM'de sınır ötesi operasyonların süresini uzatan tezkereler sunuldu.

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler sunuldu.

TBMM, bugün yeni yasama yılına başlamıştı.