TBMM Onur Ödülü değişti: Küçük altın yerine berat verilecek

Meclis Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığında toplandı.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren çeşitli nedenlerle Meclis’ten ihraç edilmiş olan çalışanlar Meclis’e giremeyecek. Bu kararın Meclis’te idari soruşturma sonunda ihraç edilenlerle birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL KHK’sı ile ihraç edilenleri de kapsayacak.

TBMM Onur Ödülü Yönetmeliği'nde de değişiklik yapıldı. Meclis Onur Ödülü alanlara 80 küçük altın yerine berat ve heykel verilecek. Bu değişiklik “ödülün maddi değeri olmamalı” denilerek gerçekleştirildi.

Toplantıda milletvekillerine yılda iki maaş tutarında verilen iletişim giderlerinin de kapsamı genişletildi. Bu harcamalara SMS, uydu telefonu ve telgraf masrafları da eklendi. Edinilen bilgiye göre geçen yıl yaklaşık 55 bin TL'lik iletişim gideri harcamasını geçen sadece 2 milletvekili oldu. Bu milletvekillerinin fazla harcaması bir sonraki yıl iletişim gideri harcamalarından düşürülecek.