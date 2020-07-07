TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oylama tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan ilk tur oylamasında AKP'nin adayı Mustafa Şentop 324, CHP'nin adayı Haluk Koç 131, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 50, İyi Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 34, TİP'in adayı Erkan Baş ise 9 oy aldı.

İlk tur oylamasında adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu olan 400 oya ulaşamadı. Başkanlık seçimi için 2'nci tur oylamasına geçildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı.

Başkanlık için adaylık başvurusu yapılan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler yarışa katılacak diğer isimler oldu.

Seçime geçilmeden önce 3 milletvekili gündem dışı söz aldı. MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay "dijital dönüşüm, kadınlar ve Türkiye", CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel "Yalova Millet Çiftliği", AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman "Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar'da 5 Temmuz 1993'te meydana gelen Başbağlar katliamının 27. yılı" konularında konuştu.

Genel Kurulda, yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, illerinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından Genel Kurulda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimine geçilecek.

Meclis Başkanlığı seçimi

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.