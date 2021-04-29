TBMM Başkanlığı'ndan 'HSK üyeliği seçimi' açıklaması

AKP’li milletvekilleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi için yapılan Karma Komisyon toplantısı öncesinde Şentop’un, “Meclis’in seçeceği yedi üyenin üçü için muhalefet partileriyle anlaştığı ve iki ismin İYİ Parti’den, bir ismin ise CHP’den olması yönünde söz verdiğini” ileri sürmüştü.

Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

"HSK'ya üye seçimleri Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddelerinde öngörülen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

TBMM, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, öğretim üyeleri ve avukatlar arasından HSK'nın 7 üyesini seçmektedir.

Bu kapsamda TBMM Başkanlığı, Kurul üyeliği için mevcut üyelerin görev sürelerinin dolmasından 60 gün önce, 07 Nisan 2021 tarihinde seçim sürecini başlatmış ve adaylık için başvuru tarihlerini ilân etmiş; başvuru süresinin 22 Nisan 2021'de tamamlanmasını müteakiben başkanlığa yapılan adaylık başvurularını Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona göndermiştir"