TBMM Başkanı'ndan Gergerlioğlu açıklaması: 'Herhangi bir vatandaşın' genel kurula girmesi mümkün değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili "Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılıyor. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili incelemeler yaptıktan sonra bir karar verecek" dedi.

Şentop, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin ise "(Bu) süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasada çok açık bir şekilde kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor" dedi.

Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmemesine ilişkin ise Şentop "Kesin hüküm genel kurula bildirildikten sonra milletvekilliği düşer. Dolayısıyla genel kurulda bulunması milletvekili olmayan herhangi bir vatandaşımızın genel kurula girmesi, orda bulunması gibi bir husustur. Bu mümkün değildir. İç tüzüğe göre mümkün değildir. Ama bundan daha ilerisi de yasama faaliyetlerinin engellenmesi gibi bir duruma doğru varmaz diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop "1994'te yaşanan olaylara atıf yapılıyor. Hiçbir alakası yok. 1994'te bazı milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Milletvekillikleri devam ediyordu. Onların gözaltına alınmasıyla ilgili süreç farklı bir süreçtir" diye konuştu.