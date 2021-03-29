TBMM Başkanı Şentop'tan 'Montrö' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Şentop katıldığı bir televizyon programında yaptığı 'sözleşmelerle' ilgili değerlendirmelerinin sorulmasına üzerine 'Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetle o anda aklına gelen bazı anlaşmaların isimlerini zikrederek, ben yine herhangi bir anlaşma isimleri söylemeden iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim.' dedi.

Bir süre sonra bazı çevrelerin başta Montrö olmak üzere kendisine yönelik isnatları olduğunu gördüğünü söyleye Şentop 'Montrö, Lozan gibi anlaşmaların özel durumu vardır' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder" açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı kararıyla İstabul Sözleşmesi'den çıkılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Şentop, Montrö gibi sözleşmelerden de bu şekilde çıkılabilir mi sorusuna yeni sistem gereğince Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir demişti. Gazetelere yansıyan bu yanıt yeniden Montrö Sözleşmesini gündeme taşımıştı.