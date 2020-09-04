TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Adliye binası açılışına katılan Şentop açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam cezasının geri getirilmesi" konusundaki görüşlerini sorması üzerine Şentop, "Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi eski tabirle taammüden, tasarlayarak adam öldürme, vahşice insan öldürme suçları bir de küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim" dedi.

Şentop, "Bu konuda cezanın gelebilmesi için, bir Türkiye içerisinde anayasa değişikliğine ihtiyaç var, bir de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var. Bunlarla ilgili de değerlendirilme yapılması gerekir, bu konuda takdir parlamentomuzun, görüşülüp, tartışılması gereken bir konu" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önceki gün yaptığı yazılı açıklamada idam cezasının geri getirilmesi çağrısı yapmıştı.