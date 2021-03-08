TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yetki komisyonda mutlaka değerlendirme yapılacak. Bu dönem sayı olarak fazla. İçerikleri konusunca üzücü bir tablo var" dedi.

Şentop, Gergerlioğlu'yla ilgili soruya da "kesin hüküm TBMM'ye henüz gelmedi" açıklamasında bulundu. Ayrıca "Anayasa Mahkemesi hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan etkisi kesinlikle yok" ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi tartışması

Şentop, İstanbul Sözleşmesi sorusuna "Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli. Bu konuda kararlılık ve bilinç lazım" dedi.

