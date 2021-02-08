TBMM Başkanı Şentop'tan 'Berberoğlu' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antep'e 8 Şubat 1921'de 'Gazi' unvanı verilişinin 100'üncü yıl dönümü anma programı ardından soruları cevapladı.

DHA'da yer alan habere göre, Şentop, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Enis Berberoğlu kararına ilişkin soru üzerine, "Herhangi bir değerlendirme yapmak istemem. Süreç ilerliyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi o karar başsavcılığa intikal etti savcılık da bunu ilgili merciine iletiyor. Süreç normal seyri içerisinde ilerliyor. Bir değerlendirme yapmama gerek yok" dedi.

CHP Grup Başkanvekillerinin de kendisiyle görüşme yaptığının hatırlatılması üzerine Şentop, "Anayasa Mahkemesi kararından sonra yapmışlardı. Anayasa Mahkemesi zaten kararında kendisinin ihlalin nasıl kaldırılacağına dair açıklama kararını orada ifade etmişti. Başsavcılığın talebi ona uygun bir süreç" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebini kabul etmişti.

Mahkeme infazın durdurulması ve fezleke düzenlenmesi için bakanlığa yazı yazılmasına karar vermişti.