TBMM Başkanı Şentop: Yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu gerek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır" ifadesini kullandı.

Şentop, "Yeni anayasa tartışması, Türkiye'de birçok tartışmayı, anayasa içinde düzenlenen hükümler, kurumlar bakımından içinde barındırdığından, bence böyle bir çağrı gerçekten heyecan verici. Daha önce bu işlerin içerisinde bulunan, emek sarf eden biri olarak bunu daha büyük bir heyecanla karşıladım" dedi.

Şentop, "Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almak hatta bence yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmak gerekir" diye konuştu.

'AYM'nin TBMM'ye öğüt vermesi görev dışıdır'

AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararının gerekçesini Adalet Bakanlığı, TBMM ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndermesine ilişkin ise Şentop "Anayasa Mahkemesi tabiri caizse çağrı yapıyor. TBMM'ye öğüt vermesi görev dışıdır" dedi.

Şentop, şunları söyledi:

"Anayasa ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını farklı değerlendirmek gerekir. Berberoğlu hakkında karara uyulmayacağı yönünde karar gelmişti. Anayasa Mahkemesi kararını okudum. Prensip olarak katılıyorum. Diğer mahkemelerin uyması gerekiyor. Yeniden yargılanması kararına uyulması gerekir. Siyasi bildiri diyebileceğimiz bir bölüm var. 140. Paragrafta yeniden yargılama, infazın durdurulması kararı var. Fiilen içeride bulunmasa da infaz durumu var. Hükümlü statünün kaldırılması kararları var. Hak ihlalinin kaldırılmasına yönelik hüküm. Hak ihlali var mı yok mu ve varsa ihlalin nasıl giderilebileceği yazılabilir. Fakat Anayasa Mahkemesi orada kalmıyor. Bütün kamu kurumlarının Anayasa kanunlara uyması yönünde hüküm veriyor. Anayasa Mahkemesi tabiri caizse çağrı yapıyor. TBMM'ye öğüt vermesi görev dışıdır. Haklı durumdaki kararları haksız duruma düşürüyor. Anayasa Mahkemesi bunları söylüyorsa açıkça yazmalı. Anayasa Mahkemesine bir yazı göndereceğiz."

Şentop, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili de "Profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu düşünüyorum" iddiasında bulundu.