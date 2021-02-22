TBMM Başkanı Mustafa Şentop: HDP'lilerin fezlekeleri geldiğinde gereken yapılacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop hakkında fezleke düzenlenen 9 HDP’li vekille ilgili açıklamada bulundu. Şentop şöyle konuştu:

"Meclise şu ana kadar ulaşan bir fezleke yok. Meclis'e geldiğinde gereken yapılacak. Bir şey daha ifade edeyim cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına mektup kampanyalarıyla ilgili çalışmalar olduğunu ifade etmek isterim. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etmek isterim. Tüm bu konularda hukuk çerçevesinde gerekli en ağır cezalandırma işlemleri uygulanacaktır”

Geçen hafta, HDP’li 9 vekil Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ile Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlenmişti.