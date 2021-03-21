TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanması kabul edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan vekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gözaltına alınmasına dair açıklama geldi.

Gergerlioğlu’nun "terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası" aldığını söyleyen Şentop şu açıklamada bulundu:

"TBMM Genel Kurulu Salonu’ndan çıkış yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Grubu mensubu bazı milletvekilleri ve danışmanlar ile beraber TBMM Ana Bina 2. Katta bulunan HDP Grup toplantı salonuna geçiş yapmışlardır. Genel Kurul Salonundan parti grubu toplantı salonuna geçiş esnasında kalabalık içerisindeki bazı kişilerin 'biji serok apo' sloganları attığı tespit edilmiştir. 18.3.2021, 19.3.2021, 20.3.2021 tarihlerinde TBMM’den ayrılmayan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun söz konusu tarihlerde değişik zaman dilimlerinde sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlar yaptığı ve video yayınları gerçekleştirdiği, basın açıklamaları yaptığı, aralarında bazı milletvekillerinin TBMM’ye kayıtsız (hukuka aykırı) şekilde girişini sağladıkları kişilerin de bulunduğu çok sayıda ziyaretçiyi kabul ettiği ve bu eylemlerini Anayasa Mahkemesi’nin hakkında vereceği karara kadar kesintisiz şekilde sürdüreceğini çeşitli vesilelerle beyan ettiği hususları tespit edilmiştir."

TBMM Yerleşkesi’nde Gergerlioğlu'nun “eski milletvekili” sıfatıyla bulunduğunu söyleyen Şentop, HDP'li vekil hakkında TBMM Başkanlığı’nca gerekli tutanakların tutulduğunı söyleyerek tutanakların TBMM Genel Sekreterliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğini söyledi.

Şentop açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis’in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır."