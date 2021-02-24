TBF'den İbrahim Seten'e 'insan kaçakçılığı' suçlaması

Türkiye Basketbol Federasyonu, bir dönem federasyonda görev yapan İbrahim Seten’e ilişkin açıklamada bulundu.

1993 yılında 5 kişiyi, sahte pasaport ile basketbol kafilesine dahil ederek ABD’ye kaçırmakla suçlanan Seten'e ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Savcıları ile kamu makamlarını göreve davet ediyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

“A Erkek Milli Takımımızın, İsveç ve Hırvatistan’ı yenerek FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığı akşam sosyal medyada, ‘İbrahim Seten’ isimli kişinin 1992-1994 yıllarında federasyonumuzda çalıştığı sırada insan kaçakçılığı suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı, kendisinin de ifadesinde suçunu ikrar ettiği haberleri yer almıştır.

Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür. Buna karşılık Federasyonumuz iddialara ilişkin derhal araştırma başlatacaktır. Meselenin adlî yanının da olması nedeniyle, başta adı geçen İbrahim Seten ve dönemin Federasyon Başkanı Turgay Demirel olmak üzere diğer ilgililer hakkında soruşturma yapmak üzere Cumhuriyet Savcıları ile kamu makamlarını göreve davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”