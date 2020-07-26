TBB'den Diyanet İşleri Başkanı'na istifa çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki “Vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözlerinin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB), Erbaş hakkında istifa çağrısında bulundu.

İstifa çağrısında "Diyanet İşleri Başkanı'nın, oturduğu makamı borçlu olduğu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı, gizli ajandasına dayalı sözler sarf etmesi asla kabul edilemez" denildi.

TBB'den yapılan açıklama şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanı'nın, oturduğu makamı borçlu olduğu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı, gizli ajandasına dayalı sözler sarf etmesi asla kabul edilemez.

Layık olmadıkları halde bu tür makamları işgal edenlerin kutsal din duygularını gizli ajandaları dogrultusunda kullanmalarının hiç kuşkusuz başka örnekleri de olmuştur.

Cumhuriyet sayesinde oturdukları koltuklardan Atatürk'e ve Cumhuriyet'e saldırılar yapanları tarih affetmeyecektir.

TBB yönetimi olarak Diyanet İşleri Başkanını, Atatürk’ü kastederek söylediği kabul edilemez sözleri sebebiyle kınıyor, Türk Milletinden acilen özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu"