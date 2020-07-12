TBB'de 6 istifa daha: Baroların işlevsizleştirilmesini tribünden izleyen anlayışla yol yürümemiz imkansız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Emek Komisyonu başkanı Av. Ali Çetin Aygün ve komisyon üyeleri, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun tutumuna tepki olarak görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

İstifa metninde, “Gerek avukatlara ve gerekse Baro Başkanlarına karşı güvenlik güçlerinin 'Avukatlık Mesleğinin Onuruna Yakışmayan' tutum ve hukuksuzlukları karşısında TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun gösterdiği pasif ve hatta mesleğin ve meslektaşlarının karşı safında yer alan davranışlarını, en üst meslek kuruluşumuz olan TBB Kurumsal kimliğine yakıştıramadığımızdan, mevcut görevimize, şu andaki TBB Başkanı ile devam etmemizin mümkün olmayacağı açıkça ortadadır” denildi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre istifa metninin tamamı şöyle:

"TBB Emek Komisyonu Yürütme Kurulu olarak, büyük bir özveri ile bugüne kadarki başarılı etkinlikleri TBB Genel Kurulu faaliyet raporlarında ve Web sayfalarında, basında yer almış olan Komisyonumuz, Başkan ve üyeleri ile tüm avukatlarımızın örgütlü birliği olarak gördüğümüz kurumumuzu yüceltme, öne çıkarma amacı ile gereken tüm gayretleri göstermiştir.

Ancak; son yaşanan gelişmeler ve Avukatlık Kanunu değişikliğinin gündeme geldiği süreçte, gerek avukatlara ve gerekse Baro Başkanlarına karşı güvenlik güçlerinin 'Avukatlık Mesleğinin Onuruna Yakışmayan' tutum ve hukuksuzlukları karşısında TBB Başkanı Sn. Metin Feyzioğlu’nun gösterdiği, pasif ve hatta mesleğin ve meslektaşlarının karşı safında yer alan davranışlarını, en üst meslek kuruluşumuz olan TBB. Kurumsal kimliğine yakıştıramadığımızdan, mevcut görevimize, şu andaki TBB Başkanı ile devam etmemizin mümkün olmayacağı açıkça ortadadır.

'Atalet içerisinde Adalet aranmaz'. Savunma mesleğinin temsilinde, 'Liyakat, Dirayet, Basiret' gerekir.

80 Baro Başkanımızın hukuka uygun ve Anayasal hak kullanımı ile gerçekleşen dirençli mücadelesinin, antidemokratik ve hukuk dışı yollar ve bahaneler ile engellenmesini, Başkanların, insanlık dışı abluka alında eziyetlere maruz bırakılmasını, 'Meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları' olan Baroların işlevsiz hale getirilişini, 'Yargı Erki' içerisindeki bağımsız yerinden koparılıp, 'Yürütme Erki' talimatlarına boyun eğdirilişini, 'Paralel Baro', 'Antidemokratik Temsil' uygulamasının yasalaşma sürecini suskunluk içerisinde ve adeta tribünlerden izleyen, Türkiye Barolar Birliğinin, bütün baroların katılımı ile oluşan bir kuruluş ve tüm avukatların örgütlü çatısı olduğunu unutan ve umursamayan bir tavır içerisindeki anlayış ile birlikte yol yürümemiz, artık imkânsız bulunmaktadır.

Ve unutulmamalıdır ki; Sn. Metin Feyzioğlu ile birlikte bu suskunluğa ortak olanlar ve bireysel geleceklerini, savunma mesleğimizin temsilinin üzerinde tutanlar, tarihsel sorumluluklarından kurtulamayacaklardır. Kutsal savunma hakkını ve temsilini; eşitlik, adalet ve özgürlük içerisinde savunmaya devam etmek üzere, hukuksuzluğa karşı suskun ve seyirci kalan değil, direnen savunma saflarında yerimizi koruyarak, aşağıda isimleri bulunan TBB Emek Komisyonu Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri olarak, görevimizden ayrıldığımızı, TBB Başkanlığı 'Sayın Makamına' arz ediyoruz.

Av. Ali Çetin AYGÜN

Av. Selçuk ERTAN

Av. Sadık Onur GELBAL

Av. Necati ERDEM

Av. Hasan ERDEM

Av. Ayça ULAŞ"