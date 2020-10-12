Tazminatları ödenmeyen Somalı maden işçileri eylemde

Manisa'nın Soma ilçesinde Uyar Madencilik işçileri, 8 yıldır tazminatları ödenmediği için eylem başlattı.

Ankara'ya yürüyüş yapmak üzere Kaymakamlık binası önünde toplanan işçiler ve aileleri polis tarafından ablukaya alındı. Polis, işçilerin alandan çıkmasına izin vermiyor.

'Kimsenin malını mülkünü istemiyoruz'

Maden işçilerinden biri, "Son umudumuz Temmuz ayında çıkan maden yasasıydı. Ne hikmetse Uyar Madencilik'i kapsamadı. Bizim mağduriyetimiz devam etmekte.Mağduriyetimizin giderilmesi için bugün Bağımsız Maden-İş sendikası öncülüğünde Ankara'ya yürüme kararı aldık. Biz kimsenin malını mülkünü istemiyoruz" diye konuştu.

'Burda olma sebebimiz patronlar'

Bağımsız Maden-İş sözcüsü madenci Çetin Eralkan da, "En başta söylediğimiz gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. "Burda olma sebebimiz patronlar" diyen Eralkan, çıkan yasadan Uyar madencisinin faydalanamadığına da dikkat çekti.

İşçilerin aileleriyle birlikte bekleyişi sürüyor.

Manisa Valiliği 6-20 Ekim tarihleri arasında kentte yapılacak "toplantı ve gösteri yürüyüş"leri yasaklama kararı almıştı.