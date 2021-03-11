'Tayyip kaç kadınlar geliyor' demek, 'ritme göre zıplamak' suç ilan edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yapılan tuhaf gözaltılara bir yenisi daha eklendi.

8 Mart'ta Taksim'deki Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan 13 kadın, "Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor" sloganı attıkları ve bu sloganla Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Aynı suçlamayla 5 kadın hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Ancak tuhaflık bununla da sınırlı kalmadı...

Kadınların yüzünde salgın dolayısıyla maske olduğu ve sloganı kimin attığı tespit edilemediği için "ritme göre zıplayanlar" hakkında gözaltı kararı verildi.

Feminist Avukatlar hesabı, gözaltılara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tutanaklarda kadınların ağzında maske olması sebebiyle slogan atanların tespit edilemediği, tespit edilenlerin ritme göre zıplayanlar olduğu belirtiliyor. 18 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yaş küçüklüğü sebebiyle bir kişi de çocuk şubede tutuluyor. Emniyette şu an 12 kadın var. 6'sının ifadelerine başlanacak" denildi.