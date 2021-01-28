'Tayyip always wins' şıkkı yandaşları kızdırdı: Hocaya jet hızıyla soruşturma açıldı

Marmara Üniversitesi'nde yapılan bir sınavda yer alan bazı cevap şıkları sosyal medyada gündem oldu.

"Ayakkabı almak istiyorsun ama çok pahalı, bu ne anlama gelir?” sorusunun cevap şıkları arasında "Tayyip'e sor" yer alırken, ticarete ilişkin bir diğer soruda ise "Tayyip her zaman kazanır" yanıtına seçenekler arasında yer verildi.

Konuya ilişkin bir haber yapan ve "Tayyip'e sor", "Tayyip her zaman kazanır" ifadelerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerdiğini öne süren Sabah gazetesi, ilgili sınavın Marmara Üniversitesi'nde Ekonomiye Giriş dersinin finali olduğunu belirtti.

Hocaya soruşturma

Marmara Üniversitesi'den konuyla ilgili yapılan açıklamada 'derhal soruşturma açılmıştır' denildi.