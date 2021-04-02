Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 51 ölü

Tayvan'da 490 kişiyi taşıyan bir yolcu treni ülkenin doğusunda bir tünelde raydan çıkarak kaza yaptı. 408 Taroko Ekspresi içerisinde bulunan 51 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişiyse yaralandı.

Hualien'in hemen kuzeyindeki bir tünelde raylardan çıkan Taitung'a trenine ilişkin açıklama yapan ülkenin ulaştırma bakanlığı yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kurtarma operasyonları kapsamında olay yerine onlarca itfaye, arama kurtarma ve askeri araç ile 150'den fazla personel sevk edildi.

Tayvan devlet başkanı Çay Yingven, acil durum hizmetlerinin yolcuları ve personeli kurtarmak için "tamamen seferber edildiğini" söyledi. Tsai, "Bu yürek parçalayıcı olayın ardından güvenliklerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İtfaiye, 80 ila 100 kişinin öndeki dört vagondan tahliye edildiğini, beşinci ve sekizinci vagonunsa "deforme olduğunu" ve erişimin zor olduğunu açıkladı.