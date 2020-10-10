Tayvan lideri: Çin ile daha az gerginlik umuyoruz

Tayvan’ın lideri Tsai Ing-ven, Çin'in Tayvan'ın endişelerini dinlemesi, yaklaşımını değiştirmesi ve kendi kendini yöneten ada demokrasisiyle diyaloğu yeniden başlatması durumunda hem Çin'le hem de bölgede daha az gerginlik olmasını umduğunu söyledi.

Tayvan’ın Cumartesi günü ulusal bayram kutlamalarında konuşan Tsai, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gönderdiği bir video mesajında ​​Çin’in asla hegemonya, genişleme veya bir etki alanı kurmaya çalışmayacağına dair son sözlerini memnuniyetle karşıladı.

Tsai, Tayvan başkanlık ofisinden yaptığı yıllık ulusa seslenişte, "Bölgedeki ve dünyadaki ülkeler Çin’in genişleyen hegemonyasından endişe duyduklarından, bunun gerçek bir değişimin başlangıcı olmasını umuyoruz" dedi.

Tsai, "[Pekin] Tayvan'ın sesine kulak verebilir, boğazlar arası ilişkileri yönetme şeklini değiştirebilir ve boğazlar arası uzlaşmayı ve barışçıl diyaloğu ortaklaşa kolaylaştırabilirse, bölgesel gerilimin kesinlikle çözülebileceğine inanıyorum" dedi.