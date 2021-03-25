Tayvan: Çin'i vuracak uzun menzilli füze üretiyoruz

Tayvan, şu anda Çin'in iç bölgelerini vurabilecek uzun menzilli bir füzeyi seri ürettiğini ve hali hazırda olarak üç model daha geliştirdiğini söyledi.

Füze programı Taipei tarafından "öncelik" ilan edildi. Tayvan Savunma Bakanı Çiu Kuo-Çeng Perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada, füzelerin araştırma ve geliştirmesinin "hiç durmadığını" söyledi.

Füze programı, Tayvan’ın Ulusal Çung-Şan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştiriliyor. Bu ayın başlarında, Tayvan, Çin'in bir ay süren askeri tatbikatlarına denk gelecek şekilde altı füze testi gerçekleştirdi.

Çin, Tayvan'ı kendi bölgesi olarak iddia ediyor ve Taipei hükümetini ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor ve iddialarını desteklemek için askeri faaliyetleri hızlandırdı. Tayvan’ın hava savunmaları düzenli olarak Çin askeri üst geçitleri tarafından test edilmektedir.

Chung-Shan enstitüsünün yöneticisi Leng Çin-şu, Tayvanlı milletvekillerine, bir uzun menzilli, kara tabanlı füzenin çoktan üretime girdiğini ve diğer üç uzun menzilli füzenin de geliştirilmekte olduğunu söyledi. Leng, füzenin menzili hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ve bunun "uygun olmadığını" söyledi.

Çin'den Tayvan'ın açıklamalarına yönelik henüz bir yorumda bulunmadı.

Bu ayın başlarında, ABD Donanması Amirali Philip Davidson, Çin'in önümüzdeki "altı yıl içinde Tayvan'ı işgal edebileceğini" öne sürdü. Askeri yetkilinin Washington’un savunma harcamalarını artırması için bir istila tehdidi öne sürdüğünü söyleyen Pekin bu iddiayı reddetti.