Tayland'da kralın Almanya'dan yönetmesi protesto ediliyor

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta binlerce kişi, kralın ülkeyi aylarca kaldığı Almanya'dan yönetmesine yönelik soruşturma açılması talebiyle Almanya Büyükelçiliği önünde toplandı.

Eski askeri lider olan Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha'nın görevinden alınması talebiyle başlayan öğrenci protestoları, kraliyet ailesine karşı büyüyen gösterilere dönüşmüş durumda.

Berlin, Kral Maha Vajiralongkorn'un Almanya'da siyaset yürütemeyeceğini açıklarken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kralın kaldığı Bavyera eyaletindeki faaliyetlerini incelediklerini bildirmişti.

Krallığın askeri yöneticilerin baskıcı yönetimine onlarca yıl göz yumduğunu savunan protestocular, aynı zamanda kralin, koronavirüsün ülke ekonomisini vurduğu bir dönemde vaktini Avrupa ülkesinde geçirmesine tepki gösteriyor.

Meclis protestoları tartışmak için açıldı

Başbakan Prayuth, kapalı olan meclisi geçtiğimiz hafta ülkede gerilimi düşürme yollarını aramak için yeniden açmıştı.

Prayuth, meclisteki açılış konuşmasında protestocuların taleplerini tanıdığını bildirirken, iki gün süren meclis görüşmelerinde söz konusu taleplerin gündeme alınmadığı, bunun yerine protestoların "yasadışı" olmasına yoğunlaşıldığı kaydedildi.

Prayuth, "İnsnalar, anayasal hakkı olarak protesto etme özgürlüğüne sahip, ancak yetkililer yasadışı protestoları kontrol etmek durumundalar" dedi.