Tatbikat için ABD'ye ait USS Porter Karadeniz'e girdi

Karadeniz'de yapılacak "Sea-Breaze" tatbikatına katılmak üzere ABD'ye ait USS Porter Karadeniz'e giriş yaptı. 6. Filo'nun açıklamasına göre 20-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Sea Breeze-2020 tatbikatların Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Norveç, Romanya, ABD, Türkiye, Fransa ve Ukrayna olmak üzere dokuz ülkeden yaklaşık 2.000 asker, 27 gemi ve 19 uçak içermesi bekleniyor.

Rusya’nın Karadeniz Filosu Karadeniz’deki ABD Donanması muhriplerini takip etmeye başladı.

ABD Altıncı Filosu Pazar günü daha önce USS Porter'ın Sea Breeze-2020 tatbikatlarına katılmak için Karadeniz'e doğru yola çıktığını söyledi.

Rusya resmi haber ajansı TASS'ta yer alan bilgiye göre Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rusya'nın Karadeniz Filosunun Pazar günü Karadeniz'e giren ABD Donanması muhripleri USS Porter'ı izlemeye başladığını söyledi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi açıklamasında, "Karadeniz Filosu kuvvetleri, 19 Temmuz 2020'de 19:45 Moskova saatinde Karadeniz'e giren USS Porter'ı (ABD Donanması'nda bir Arleigh Burke sınıfı muhrip) izlemeye başladı" dedi.