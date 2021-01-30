Taşocağı için on binlerce ağaç kesilmesi planlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kırklareli Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde “Feldispat Ocağı kapasite artışı ve patlatma ilavesi projesi”ne 23 Aralık 2019 tarihinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı verdi.

Bölge sakini ve şarap üreticisi Mustafa Çamlıca, projenin 900 dekarlık bağ alanında toz oluşmasına neden olacağı, ilave tesisin yaban ve orman hayatına zarar vereceği gibi gerekçelerle kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Edirne İdare Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren bilirkişi raporunda önemli tespitlere yer verildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, raporda proje sahasının tamamen orman sayılan alanlarda olduğuna dikkat çekilerek proje alanı olarak planlanmış 120 hektarlık alan içerisinde ağaç kesimi yapılacağı belirtildi. Yapılan hesaplamalara göre alanda 55 bin 218 adet meşe ağacı kesileceği vurgulanan raporda, projeden en fazla söz konusu saha çevresindeki ormanlık alanları etkileyeceği anlatıldı.

Raporda, özetle “55 bin 128 adet gençlik ve sıklık çağındaki meşe ağaçlarının kesilmesi, oluşumu onlarca yıl süren bitkisel toprağın ve yüzlerce yıl süren mineral orman toprağının sıyrılarak bir alanda depolanması planlanmaktadır. Bu işlemlerin hem var olan bölgede var olan büyük orman ekosistemin bütünlüğünü bozacağı hem de orman ekosistemlerine bağlı yaşayan canlıları olumsuz etkilemesi yanında çevre köylerde yaşayan halkın geçim kaynakları arasında bulunan arıcılık ve odun dışı orman ürünlerinden (mantar gibi) yararlanmasını etkileyeceği aşikârdır” denildi.